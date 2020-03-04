Могилёв-Подольский, , 00:39 — REGNUM 18 школьников в украинском городе Могилев-Подольский обратились к медикам из-за отравления парами пропана, 3 марта сообщает пресс-служба национальной полиции.

Утечка газа произошла во время замены баллона рядом с кафе, находящемся недалеко от школы. После осмотра школьников врачи приняли решение госпитализировать 11 подростков 13 и 14 лет. По факту происшествия индицирована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Ровенской области Украины из-за отравления угарным газом 11 человек были доставлены в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: После отравления угарным газом на Украине госпитализировали 11 человек