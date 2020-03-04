Рига, , 00:04 — REGNUM Госпитализированная 2 марта с диагнозом коронавирус жительница Риги, вернувшаяся на родину из Италии рейсом airBaltic из Мюнхена, выписана из больницы, пишет портал nra.lv.

Повторный анализ на наличие Covid-19 взятый у пациентки показал негативный результат. Женщина почувствовала себя значительно лучше и была выписана. Эту информацию подтвердила руководитель латвийского Центра инфектологии Байба Розентала.

Сегодня же, как сообщало ИА Регнум, кабинет министров утвердил просьбу Министерства здравоохранения Латвии о выделение дополнительных 1,74 млн евро на борьбу с коронавирусом.