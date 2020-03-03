Варшава, , 23:55 — REGNUM Ученица начальной школы скончалась от гриппа в Лодзинском воеводстве Польши. Об этом 3 марта сообщает радиостанция Zet.

Девочка скончалась от осложнений, вызванных гриппом типа А в Раве-Мазовецкой. В связи с произошедшим в городе был создан кризисный штаб. Местные власти обратились к родителям и опекунам школьников с призывом не отправлять детей в школу с симптомами простудного заболевания.

Сообщается, что у девочки и ещё у одного ученика этой же школы подозревали заболевание коронавирусом, однако COVID-2019 выявлен не был. В настоящее время второй ученик остаётся под наблюдением врачей в больнице в Лодзи. У мальчика были выявлены осложнения после гриппа.

В Польше до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом специалисты ожидают, что вирус может проявиться в течение нескольких ближайших дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о почти 50 пациентах, госпитализированных в Польше с подозрением на коронавирус. Ещё 1570 человек находятся под наблюдением врачей без карантина.

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