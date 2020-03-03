Йошкар-Ола, , 23:43 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По предварительной информации, 28 февраля 12-летний подросток погиб в Йошкар-Оле. Уточняется, что это произошло после падения с высоты в заброшенном здании.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале слесарь-ремонтник одного из предприятий Уфы демонтировал трубопровод, расположенный над потолочным покрытием непроизводственного помещения. В какой-то момент рабочий упал с высоты порядка четырёх метров. В результате мужчина получил тяжёлые травмы.