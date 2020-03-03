Марсель, Франция, , 23:43 — REGNUM Две тысячи хирургических масок похитили неизвестные злоумышленники из больницы французского города Марселя. Об этом 3 марта сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов в хирургическом отделении медучреждения. Всем сотрудникам было направлено уведомление, что маски можно использовать только для строго определённых профессиональных целей.

В больнице в настоящее время проводится служебное расследование с целью установления виновных в краже. Отмечается, что количества медицинских масок на складе больницы вполне хватает для её дальнейшего функционирования.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы. Их передадут медработникам и тем, кого затронуло распространение вируса COVID-2019.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 204 случаях заражения уханьским вирусом во Франции. Три человека уже скончались.

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