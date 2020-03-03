Париж, , 23:28 — REGNUM Беременную женщину и пятерых детей захватил в заложники вооружённый мужчина во Франции. Об этом 3 марта сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Нападение и захват заложников произошли около 14:00 по местному времени в коммуне Труа на севере Франции. Переговоры с вооружённым злоумышленником, забаррикадировавшимся в доме, продолжаются уже несколько часов.

По предварительным данным, вооружённый мужчина является супругом захваченной им в заложники женщины и отцом детей. Он состоял на учёте из-за психического расстройства.

Когда первая группа полицейских прибыла на место происшествия и попыталась проникнуть в дом с заложниками, мужчина произвёл несколько выстрелов в дверь. В настоящее время сотрудники полиции оцепили район, где находится дом. Информация о пострадавших не сообщается.

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