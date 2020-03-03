Самара, , 23:27 — REGNUM Старость конструкций стала причиной обрушения стены в жилом двухэтажном доме в Самаре. Об этом 3 марта сообщил журналистам врио начальника ГУ МЧС по Самарской области Владислав Садовский.

Обрушение стены в жилом двухэтажном многоквартирном доме произошло на улице Арцыбушевской. Стена обрушилась и упала на рядом стоящий дом. Садовский пояснил, что дом, в котором обрушилась стена, был построен в 1917 году, а в 2011 году он был признан аварийным. Причиной обрушения была старость конструкций.

Как пояснил Садовский, будет решаться вопрос о признании аварийным и того дома, который пострадал при падении стены на него.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, пострадавшей в результате обрушения стены. Ещё шесть человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы. Пострадавшая была госпитализирована.

Двоих детей 2019 года рождения поместили в больницу под наблюдение врачей. Следователи начали проверку причин и обстоятельств обрушения здания.

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