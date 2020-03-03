Нижний Новгород, , 22:42 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила в 19:43 мск, загорелся частный жилой дом на улице Пропеллерной. Ко времени прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров.

В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего и возраст устанавливаются.

Локализация пожара объявлена в 20:56 мск. В тушении пожара были задействованы 45 человек и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пожарах на территории Бурятии, в двух из них погибли люди.

Читайте ранее в этом сюжете: В двух пожарах в Бурятии погибли люди