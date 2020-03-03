Самара, , 22:42 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении стены двухэтажного жилого дома в Самаре. Об этом 3 марта сообщил журналистам врио начальника МЧС по Самарской области Владислав Садовский.

Инцидент произошёл в жилом двухэтажном доме на улице Арцыбушевской. В доме по неустановленной пока причине произошло обрушение перегородки. В момент обрушения в доме находились четверо детей и трое взрослых. Первоначально предполагалось, что обрушение произошло из-за взрыва газового котла, однако это не подтвердилось.

В результате ЧП пострадала женщина 1965 года рождения. Все остальные жильцы были эвакуированы, двое детей в настоящее время находятся у родственников. Пострадавшая госпитализирована в больницу имени Пирогова.

По рекомендации медиков двоих детей 2019 года рождения поместили под наблюдение медиков, чтобы исключить возможные травмы. Их осмотрят специалисты, в том числе нейрохирург.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших при взрыве газового котла в жилом доме в Самаре.

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