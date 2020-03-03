Пушкино, Московская область, , 20:58 — REGNUM В подмосковном городе Пушкино проводится проверка по факту гибели курсанта академии Государственной противопожарной службы МЧС России во время уборки спортивного зала. Об этом сообщила 3 марта старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По предварительным данным, накануне в спортивном зале загородного учебного центра академии во время плановой уборки на 18-летнего курсанта упала мобильная баскетбольная установка, в результате чего молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователями был проведён осмотр места происшествия, опрошены курсанты и командный состав. В учебном центре в настоящее время изымаются необходимые документы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.