Берн, , 20:49 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус Covid-2019 распространяется не столь эффективно, как обычный вирус гриппа. Об этом он заявил сегодня, 3 марта.

По словам главы ВОЗ, коронавирус Covid-2019 распространяется по планете, и случаю заражения регистрируются во все большем количестве стран. Однако в целом, распространение коронавируса Covid-2019 идет медленнее и не столь эффективно как распространение обычного вируса гриппа.

Дело в том, что в случае гриппа особую опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. А с Covid-2019 все иначе. Ситуация осложняется тем, что у человека еще не выработался естественный иммунитет против этого коронавируса.