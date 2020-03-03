Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Деятельность организованной преступной группы по торговле наркотиками пресекли сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области. Об этом 3 марта сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, задержаны пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска у них были найдены и изъяты растительные и синтетические наркотические вещества в виде порошков, таблеток и прочих лекарственных форм.

Общий вес изъятого составил около 30 кг. Кроме того, было обнаружено оборудование для химической лаборатории и прекурсоры.

Предполагается, что участники организованной группы занимались продажей запрещённых веществ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в других регионах с помощью сети интернет.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов относительно данной информации на данный момент получено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перекрытии в Санкт-Петербурге двух крупных каналов поставки наркотиков из-за рубежа.

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