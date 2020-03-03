Самара, , 20:34 — REGNUM В Самаре число людей, получивших травмы из-за взрыва газа в доме, увеличилось до восьми, сообщает 3 марта телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональные экстренные службы.

По данным спасателей, под завалами может оставаться ещё один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в одном из жилых домов в Самаре произошёл взрыв газа. Среди пострадавших — трое детей.

Причины взрыва пока не установлены.

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