Астрахань, , 19:39 — REGNUM В Астрахани жители дачных товариществ у Царевского моста, выходящего на Аэропортовское шоссе, утром 2 марта дважды подрались с автовладельцами. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Местные жители пожаловались депутату, что после закрытия Милицейского моста возникают пробки, которые автомобилисты объезжают через дачные сообщества. Они повредили газопровод и водопровод. Из-за этого произошло несколько конфликтов.

Местные жители предложили поставить ограничивающие движение знаки, так как объезд не решает проблему с заторами, а также организовать реверсивное движение по понтону в районе Царевского моста. Депутат пообещал обсудить эти предложения с администрацией города и Минтрансом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мост «Милицейский» через реку Царев в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его закрыли на ремонт в ночь с 21 на 22 февраля.

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