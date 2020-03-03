Омск, , 18:53 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по материалам, на которые обратили внимание средства массовой информации. В том числе, как сообщили ИА REGNUM 3 марта в СК РФ, речь идёт об истории, которая началась ещё в 2016 году.

На телевидении сообщалось, что мать из Омска «подарила» свою семимесячную дочь едва знакомой женщине из Татарии. С женщиной омичка познакомилась в соцсетях.

Жительница Татарии почти три года воспитывала девочку по доверенности, которую написала на ребёнка мать. Через некоторое время девочку увезли обратно в Омскую область.

Сейчас женщина из Татарии добивается, чтобы ей вернули девочку. В СУ СК по Татарии провели проверку в отношении женщины, воспитывавшей девочку в течение трех лет. Уголовное дело по факту торговли и похищения несовершеннолетней возбуждать не стали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении неустановленных работников опеки и попечительства. По данным следствия, они допустили длительное пребывание ребенка в чужой семье. Это создало психотравмирующую ситуацию при его изъятии.

Бастрыкин потребовал от своих подчинённых в регионах подробно разобраться в ситуации и доложить обо всех обстоятельствах происшествия и принятых мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске вынесен приговор 28-летней женщине, признанной виновной в убийстве дочери.

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