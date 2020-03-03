Далматово, Курганская область, , 18:42 — REGNUM В Курганской области подросток предстанет перед судом за истязание детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь 2019 году 17-летний житель Далматовского района из личных неприязненных отношений истязал 14 и 15-летних односельчан, систематически их избивая и унижая. В полицию обратились родители потерпевших.

Против подростка было возбуждено и расследовано уголовное дело по п.п."а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.