Ковдор, , 18:26 — REGNUM Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка в ковдорском батутном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Информация о происшествии появилась сначала в соцсетях. Сообщалось, что школьница, прыгнув в «бассейн» с поролоновыми кубиками, сломала ногу.

В ходе доследственной проверки правоохранители установят, соблюдаются ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании батутным центром услуг, в том числе несовершеннолетним.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел 18 января в одном и батутных центров под Екатеринбургом. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги.