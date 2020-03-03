Анкара, , 17:45 — REGNUM Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.

Турецкие военные заявляют, что самолет сирийских ВВС был сбит в рамках операции «Щит весны».

Позднее стало известно, что турецкие военные стреляли по сирийскому самолету из турецкого воздушного пространства.

Один из пилотов L-39 погиб, второй успел катапультироваться. Сирийская армия смогла спасти его «на земле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже далеко не первый случай, когда Турция сбивает сирийские боевые самолеты в небе над Идлибом. После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ об ударах по сирийским вооруженным силам в Идлибе, турецкие военные сбили два сирийских Су-24. Пилоты этих самолетов успели катапультироваться.

Стоит отметить, что сирийское командование уже заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Официальный Дамаск объявил, что любые самолеты, которые будут замечены в этом регионе, будут восприниматься как враждебные.