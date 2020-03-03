Пекин, , 17:45 — REGNUM Крестьян на западе Китая предупредило о нашествии саранчи в самое ближайшее время государственное управление по делам сельского хозяйства и пастбищ КНР. Об этом 3 марта сказано в распространённом заявлении ведомства.

В документе отмечено, что за январь и февраль текущего года саранча успела нанести значительный урон сельскому хозяйству ряда стран Африки. В настоящее время под угрозой находятся страны Юго-Восточной Азии, откуда насекомые могут проникнуть на территорию Китая.

Заявляется, что власти Китая намерены сделать всё возможное для минимизации ущерба экономике страны. Для контроля над ситуацией правительство КНР призывает регионы к согласованности действий. В рамках борьбы с саранчой предполагается активизировать сотрудничество, обмениваясь информацией и технологиями.

Согласно официальным данным, пустынная саранча ежегодно наносит ущерб сельскому хозяйству Китая на территории около 10 млн га. Власти страны опасаются проникновения полчищ этих насекомых с территории Индии и Пакистана. Саранча способна преодолевать за сутки расстояние в 120 км, сбиваясь в стаи и пожирая всю растительность на своём пути.

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