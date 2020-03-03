Бразилиа, , 17:33 — REGNUM Не менее девяти человек погибли В бразильском штате Сан-Паулу из-за последствий сильных ливней погибло девять человек, сообщил 3 марта губернатор штата Жуан Дориа в своем Twitter.

По его словам, гибель девяти человек уже установлена, среди них есть сотрудник пожарной службы.

Кроме того, в городе Сантос один человек пропал без вести и высока вероятность того, что он погиб.

Местные власти считают, что список погибших может увеличиться.

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