Москва, , 17:25 — REGNUM По факту нападения с ножом на полицейских в Москве СК возбудил уголовное дело, сообщил 3 марта представитель столичного управления Следственного комитета.

В частности, 3 марта в Москве неадекватный мужчина с ножом пытался напасть на полицейских.

Полицейский патруль приехал по вызову к месту происшествия. Неадекватный мужчина, резавший ножом сам себя, попытался напасть на патруль, вызванный очевидцами.

Полицейские применили оружие. Нападавший ранен и госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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