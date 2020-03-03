Москва, , 17:30 — REGNUM Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил пострадавшую в результате аварии с маршруткой женщину в больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Напомним, 3 марта на северо-западе Москвы микроавтобус марки Mercedes-Benz въехал в фонарный столб. Авария произошла в 15:35 в районе дома номер 32 по улице Генерала Белобородова.

В результате ДТП пострадали семь человек, один из них — ребенок. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Взрослым помощь оказывают на месте.

На месте происшествия работают спасатели, они оказывают пострадавшим психологическую помощь.

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