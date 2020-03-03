Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM Мужчина с ножом попытался пройти в Свято-Троицкий храм в Сочи, но был задержан полицией и позже отправлен под арест. Инцидент произошёл днём 1 марта.

Как сообщили пользователи в социальных сетях, неизвестный мужчина попытался пройти в помещение храма, однако его не пустили охранники. В ответ он выхватил нож и попытался нанести повреждения себе. В это время на место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали мужчину.

«Сообщение по факту инцидента поступило в полицию 1 марта около 13:00. Гражданина доставили в участок. Против него составили протокол об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство». Дебоширу назначено наказание в виде ареста на одни сутки», — сообщили «АиФ-Юг» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.