Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM В Екатеринбурге задержан местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По решению суда гражданин на время следствия будет находится под стражей в следственном изоляторе.

По версии следствия, преступление произошло 23 февраля. В ходе распития спиртного в доме по улице Бережная между знакомыми мужчина возник конфликт. В ходе последующей потасовки один нанёс другому смертельные колото-резаные травмы.

Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленник устроил поджог квартиры. После этого обвиняемый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.