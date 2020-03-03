Москва, , 16:59 — REGNUM Сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании подозреваемого на юге Москвы. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня на Большой Тульской улице. Сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии пытались задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

«Гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый получил ранение, не представляющее угрозы для жизни и здоровья, ему была оказана первая помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в МВД.