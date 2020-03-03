Джакарта, 3 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Индонезии происходит извержение вулкана Мерапи на острове Ява, что стало причиной закрытия международного аэропорта Adi Sumarmo в городе Суракарта, сообщает 3 марта Центр исследования геологических катастроф Индонезии.
Утром вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту не менее шести км, поэтому управление гражданской авиации Индонезии перенаправило авиарейсы в другие районы.
Извержение вулкана Мерапи началось в 01:22 мск 3 марта. Стоит отметить, что вулкан расположен в 30 км от города Джокьякарта.
О разрушениях и жертвах сообщений не было.
Напомним, что Мерапи считается самым активным из индонезийских вулканов, его извержения происходят не реже двух раз в году.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру