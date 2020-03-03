Джакарта, , 16:52 — REGNUM В Индонезии происходит извержение вулкана Мерапи на острове Ява, что стало причиной закрытия международного аэропорта Adi Sumarmo в городе Суракарта, сообщает 3 марта Центр исследования геологических катастроф Индонезии.

Утром вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту не менее шести км, поэтому управление гражданской авиации Индонезии перенаправило авиарейсы в другие районы.

Извержение вулкана Мерапи началось в 01:22 мск 3 марта. Стоит отметить, что вулкан расположен в 30 км от города Джокьякарта.

О разрушениях и жертвах сообщений не было.

Напомним, что Мерапи считается самым активным из индонезийских вулканов, его извержения происходят не реже двух раз в году.

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