Париж, , 17:07 — REGNUM Обвинения по делу о драке предъявлены судом российскому художнику-акционисту Петру Павленскому в Париже. Об этом 3 марта сообщает радиостанция France Info.

Обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о «причинении ущерба в составе организованной банды». Акционист был в розыске по данному делу со 2 января 2020 года.

Павленский подозревается в том, что во время новогодней вечеринки 31 декабря 2019 года он нанёс несколько ударов ножом двум мужчинам. Сам Павленский обвинения отвергает.

По решению суда акционист помещён под судебный контроль.

В настоящее время Павленский является участником сразу двух скандальных дел во Франции. Первое дело связано с дракой на новогодней вечеринке у близкого друга Павленского, а второе — о распространении интимного видео якобы с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Павленскому были предъявлены обвинения по делу о распространении интимного видео, вызвавшего скандал во Франции.

Также сообщалось, что глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о возможности пересмотра статуса беженца в отношении Павленского.

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