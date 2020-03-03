Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на На территории американского штата Теннесси торнадо унёс жизни девяти человек, сообщают 3 марта экстренные службы штата.

Ранее было известно о двоих погибших.

По данным полиции и и прочих экстренных служб, четыре человека погибли в округе Патнам, два человека погибли в городе Нэшвилл, двое стали жертвами стихии в округе Уилсон, и еще один человек погиб в округе Бентон.

Кроме девяти погибших, имеется значительное число пострадавших, их точное количество уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный торнадо обрушился 3 марта на окрестности города Нэшвилл. Сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач, разрушены более 40 различных зданий.

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