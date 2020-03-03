Москва, , 15:56 — REGNUM Учительница московской школы, которая накануне не выключила в классе кварцевую лампу во время урока, из-за чего дети получили ожоги роговицы, будет уволена, сообщает во вторник, третьего марта, пресс-служба департамента образования Москвы.

Ранее из СМИ стало известно, что в школе 1415 учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа, в котором отмечено, что использоваться могут только устройства закрытого типа.

После окончания перемены лампа не была выключена, и несколько детей во время урока почувствовали недомогание, а позже обратились за медицинской помощью. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена, сообщается в СМИ.

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