Когалым, Югра, , 15:42 — REGNUM В Когалыме (ХМАО) 3 марта днём в жилой зоне снегоуборочный КамАЗ наехал на женщину. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Трагедия произошла возле детского сада, с территории которого вывозился снег. Погибшая женщина была заведующей данного дошкольного учреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя снегоуборочника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля на трассе Тюмень-Омск автомобиль «Лада Веста» въехал в снегоуборочную машину, которая двигалась в попутном направлении. Погиб пассажир легкового автомобиля.

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