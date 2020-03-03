Пермь, , 15:37 — REGNUM Из Перми в Москву вылетел самолёт Airbus A320 авиакомпании «S7 Airlanes», совершивший экстренную посадку днем 3 марта в столице Прикамья. Досмотровые мероприятия завершились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Домодедово», прибытие самолета в Москву ожидается в 19:50, задержка рейса составляет 7 часов 25 минут.

В связи с задержкой рейса пассажирам было предоставлено питание. В настоящее время аэропорт «Большое Савино» работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, днем 3 марта в Перми экстренную посадку совершил самолет, следовавший из Новосибирска в Москву. По данным СМИ, поступила информация от анонимного источника, что на борту заложено взрывное устройство.

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