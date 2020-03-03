Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM В Ростовской области суд изучит материалы уголовного дела в отношении двух чиновников администрации Белокалитвинского района. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, которые привели к хищению 11 млн рублей из бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 3 марта.

На скамье подсудимых окажутся бывший замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту и связи, а также руководитель отдела строительства, промышленности, транспорта, связи муниципальной администрации. Чиновники закрыли глаза на отсутствие «работ по монтажу котельных в двух детских садах», предусмотренных муниципальным контрактом. В результате подрядчик незаконно получил более 9 млн рублей.

Кроме того, капитальный ремонт межпоселковой автодороги хутор Голубинка — хутор Казьминка были принят, несмотря на частичное выполнение работ. Подрядчик получил около 2 млн рублей.