Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили офис микрозаймов. Злоумышленники в масках, угрожая применить силу, похитили 90 тыс. рублей.

Инцидент произошёл днём 3 марта на улице Малиновского. В павильон микрофинансовой организации зашли двое мужчин. После того, как деньги были получены, преступники скрылись. В Советском районе введён план «Квадрат», уточняет telegram-канал «Чё по Ростову?».

ИА REGNUM напоминает, что несколько ограблений офисов микрозаймов произошло в Ростове-на-Дону в декабре 2019 года. Так, например, 2 декабря на улице Малиновского в Советском районе мужчина в маске забрал деньги, угрожая менеджерам облить их кислотой. Спустя время злоумышленник был задержан полицейскими.

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