Чебоксары, , 15:11 — REGNUM Прокуратура Чувашии инициировала проверочные мероприятия в связи с отравлением газом пятерых человек, в том числе детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранители устанавливаются причины произошедшего.

«В ходе проверки также будет дана оценка условиям жизни несовершеннолетних», — говорят в прокуратуре республики, отметив, что проверку проводит прокуратура Калининского района Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 марта в медицинские учреждения были госпитализированы с отравлением бытовым газом пять человек — двое взрослых и трое детей. В прокуратуре Чувашии уточняют, что детям — семь, девять и 11 лет.

Ранее минздрав Чувашии сообщил, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести в городской детской клинической больнице. Взрослые госпитализированы в БСМП.

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