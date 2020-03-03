Чебоксары, 3 марта 2020, 15:11 — REGNUM Прокуратура Чувашии инициировала проверочные мероприятия в связи с отравлением газом пятерых человек, в том числе детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Правоохранители устанавливаются причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 марта в медицинские учреждения были госпитализированы с отравлением бытовым газом пять человек — двое взрослых и трое детей. В прокуратуре Чувашии уточняют, что детям — семь, девять и 11 лет.
Ранее минздрав Чувашии сообщил, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести в городской детской клинической больнице. Взрослые госпитализированы в БСМП.
Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек отравились газом в Чувашии