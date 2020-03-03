Село Долгоруково, Липецкая область, , 15:06 — REGNUM В Липецкой области суд приговорил жителя Долгоруковского района к обязательным работам за оскорбление главы сельской администрации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Житель сельского поселения находился в состоянии алкогольного опьянения возле Дома культуры и публично в нецензурной форме оскорбил главу сельской администрации.

Суд признал его виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.