Анкара, , 15:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 24 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, об этом 3 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

Как отмечают журналисты, повстанцы пытались проникнуть на территорию, где проводится спецоперация «Щит Евфрата», направленная на уничтожение влияния курдских вооруженных формирований.

Ранее в этот же день турецкие военные убили 32 членов Рабочей партии Курдистана недалеко от места проведения операции «Источник мира».

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

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