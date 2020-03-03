Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об особо тяжком преступлении в отношении пожилой женщины, которое было раскрыто благодаря публикации, размещённой в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

На скамье подсудимых предстанет 30-летняя женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда пенсионерке, которая впоследствии скончалась в больнице от полученной травмы (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошёл возле супермаркета на Сортировке. По версии следствия, молодая женщина толкнула пенсионерку 1932 года рождения с лестницы, в результате чего она получила тяжёлую травму головы, была госпитализирована, но впоследствии скончалась.

Установить личность подозреваемой по горячим следам не удалось, и в итоге следствие обратилось за помощью к средствам массовой информации, которые опубликовали информацию о злоумышленнице. В итоге одна из местных жительниц, увидев публикацию в СМИ, узнала свою знакомую и сообщила в правоохранительные органы.

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