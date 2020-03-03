Москва, , 14:40 — REGNUM Информация о подделке подписей Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета (МОК) заслуживает внимания. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания», — сказал Песков.

Он добавил, что комментировать подобную информацию должны спортивные власти России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МОК представил в суд документы с поддельными подписями Родченкова. В компании Group-IB установили, что подписи скопированы.

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