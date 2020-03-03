Горно-Алтайск, , 14:40 — REGNUM На территории Республики Алтай сохраняется тенденция увеличения числа обращений граждан по поводу присасывания клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, об этом заявил главный санитарный врач по республике Леонид Щучинов.

Так, если в 2014 году от клещей пострадали более 2 тыс. человек, то к 2019 году их число выросло почти до 3,9 тыс. Это происходит, несмотря на увеличение площадей мест массового посещения, подвергшихся акарицидной обработке — с 428 га шесть лет назад до 695 в 2019 году.

В связи с этим санврач рекомендовал главам муниципалитетов подготовиться к сезону 2020 года. Кроме обработки мест скопления людей, районным властям необходимо выставить предупредительные аншлаги «Берегитесь клещей!» на границах поселений и лесов. Руководителям турбаз и других учреждений поручено до первого апреля расчистить территории от старой травы, поросли деревьев и мусора.

Напомним, из-за относительно тёплой зимы на территории республики клещи уже активизировались. Как сообщало ИА REGNUM, местный житель обратился с жалобой к врачам 28 января.

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