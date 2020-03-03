Ачинск, Красноярский край, , 14:39 — REGNUM По факту нападения бродячих собак на ребёнка в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, 26 января 2020 года в городе Ачинске четырёхлетняя девочка и её десятилетний брат вышли на прогулку в районе улицы Красноармейской. Неожиданно появилась стая бродячих собак. Животные напали на девочку, укусили её за лицо. По словам медиков, девочка получила лёгкий вред здоровью.

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Следователи опросили должностных лиц администрации Ачинска, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных. Изъята интересующая следствие документация. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация с бродячими собаками складывается в настоящее время в столице края — городе Красноярске. По версии следствия, от нападений бродячих собак в городе погибли несколько человек. В ряде районов краевого центра ввели режим ЧС.

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