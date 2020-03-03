Чебоксары, , 14:35 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства ЧП на уровне плавания. В одном из образовательных учреждений 13-летняя девочка утонула в бассейне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Трагедия произошла сегодня, 3 марта, в одной городских школ.

«Во время занятий по плаванию 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо. Это заметил преподаватель, который вытащил её из воды. Несмотря на все меры, принятые прибывшими сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась», — говорят правоохранители.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти школьницы.

«Также будет установлено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в плавательном бассейне. Кроме того, будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Чебоксарах произошло ещё одно ЧП: пятеро человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с отравлением бытовым газом.

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