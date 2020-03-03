Чебоксары, 3 марта 2020, 14:35 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства ЧП на уровне плавания. В одном из образовательных учреждений 13-летняя девочка утонула в бассейне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Трагедия произошла сегодня, 3 марта, в одной городских школ.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти школьницы.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Чебоксарах произошло ещё одно ЧП: пятеро человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с отравлением бытовым газом.
Читайте также: Пять человек отравились газом в Чувашии