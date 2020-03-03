Пекин, , 14:32 — REGNUM Прибывающие в Пекин из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии должны выдержать двухнедельный карантин. Такое решение приняли власти Пекина, заявила 3 марта заместитель секретаря пекинского горкома Чэнь Бэй в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что прежде мера в виде обязательного карантина не применялась, однако теперь коронавирус COVID-19 распространяется по другим странам. В силу этого изменены правила для тех, кто въезжает в КНР из названных стран.

Строгие нормы контроля предусмотрены для тех, кто пересаживается в Пекине на другие авиарейсы. Введённые правила распространяются и на жителей Китая, и на иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китая от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, скончались более 2,9 тыс. человек.

Читайте также: У летевших через Москву граждан КНР обнаружен коронавирус