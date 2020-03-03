Уфа, , 14:41 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Милка» утвердила прокуратура Кировского района Уфы. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый с мая по август 2018 года выплачивал 85 сотрудникам предприятия заработную плату в размере ниже МРОТ. Кроме этого, считают следователи, он вообще не платил заработную плату. Задолженность перед работниками составила в общей сумме почти 7,5 миллионов рублей. При этом у предприятия была возможность платить зарплату, но денежные средства направлялись на другие цели, которые были не связаны с оплатой труда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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