Железногорск, Красноярский край, , 14:17 — REGNUM В городе-спутнике Красноярска Железногорске оперативники задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте синтетических наркотиков через интернет с помощью закладок. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, «лёгким заработком» молодой человек соблазнился в январе, когда начал сотрудничать с сотрудниками сайта, организовавшими бесконтактный сбыт наркотиков через интернет с помощью так называемых «закладок».

По месту жительства подозреваемого при обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли упаковки с подозрительным веществом и приспособления для фасовки наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъятое у молодого человека вещество является синтетическим наркотиком, вес которого составил более 990 граммов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.