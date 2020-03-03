Кетовский район, Курганская область, , 14:09 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело против директора одного из муниципальных предприятий Кетовского района за присвоение 33 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Директор МУП, по версии следствия, незаконно начислял себе премии без соответствующего распоряжения главы сельсовета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Директор МУП находится под подпиской о невыезде.

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