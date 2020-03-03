Барнаул, , 13:59 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту ЧП, в результате которого трёхлетний мальчик из Барнаула получил смертельное поражение электрическим током.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, ЧП произошло ещё марте 2019 года. Его причиной, как установили следователи, стали непрофессиональные действия двоих «мастеров», которые в январе того же года, не имея подтверждённых специальных познаний в области ремонта электрических и холодильных бытовых приборов, взялись за ремонт холодильника, нарушив изоляцию проводов.

«В результате чего в один из дней марта правнук хозяйки квартиры получил поражение электрическим током и скончался на месте происшествия», — сказано в официальном сообщении СК.

По данным правоохранителей, обвиняемые своей вины не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства и дело, предусмотренное п. «а, в «ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека») уже направлено в суд.