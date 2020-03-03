Москва, , 14:10 — REGNUM Российскому президенту Владимиру Путину не сообщают о каждом случае экстренного приземления самолётов после сообщений о взрывных устройствах на борту. Об этом сообщил 3 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, о каждом таком случае Путину не докладывают. Президента проинформируют, если угроза теракта подтвердится.

Песков назвал достаточно распространённой в мире практику, когда самолёт совершает посадку из-за угрозы взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в России два пассажирских лайнера совершили экстренную посадку из-за сообщений о бомбах на борту. Первый инцидент произошел в Хабаровске, второй — в Перми. Угрозы взрывов не подтвердились.

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