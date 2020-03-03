Горно-Алтайск, , 13:55 — REGNUM За неделю собаки на территории Республики Алтай покусали восемь человек, в числе которых пять детей. Такие данные привели ИА REGNUM в крайне эмоциональном сообщении сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

«Есть бродячие собаки — «шантрапа и забияки». Есть домашние — они к людям нежности полны… А есть собаки — как бы домашние, но не нужные своим непутевым, безответственным хозяевам. Именно эти беспривязные животные чаще всего нападают на нас и наших детей», — отметили в управлении.

Так, жертвами чаще всего неизвестных собак стали 11-летний ребёнок и 18-летняя девушка в Майминском районе, дети 11 и 14 лет в Онгудайском районе, ещё двое 10 и 11 лет в Усть-Канском районе, а также взрослые мужчина и женщина в Усть-Коксинском и Чойском районах.

Специалисты при этом раскритиковали нерадивых хозяев, выбрасывающих или не заботящихся о своих питомцах, отметив, что «в развитых странах бесхозных собак на улицах нет». Тем же, кто «плачется» о налогах на собак, озвучили суммы налогов в Германии. По мнению сотрудников, поэтому за границей хозяева заботятся о питомцах.

«А у нас — выбрасывают. Оттого сотни тысяч Шариков и Бобиков бегают по улицам наших сел и городов, готовые броситься на людей, мстя за нерадивых хозяев», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора опубликовали стихи, посвящённые педикулёзу и вшам, а также рекомендациям по борьбе с этим злом.

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