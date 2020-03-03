Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Екатеринбурге организовано проведение проверки в связи со сходом наледи с крыши, в результате чего пострадала женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорных органов, инцидент произошёл возле дома № 7 по улице Подгорной. На проходившую мимо женщину обрушился снег с крыши и она была госпитализирована.

На данный момент установлена управляющая компания, которая обслуживает дом и придомовую территорию. Также будет установлена степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.