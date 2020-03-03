Уфа, , 14:06 — REGNUM Мужчина получил тяжелую травму после нападения на него племенного быка в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, в мае прошлого года на летнем пастбище на работника СПК им. М. Горького в Илишевском районе напал племенной бык весом около 600 кг. Он ударил 61-летнего животновода в грудь и живот. От удара мужчина упал на землю.

Поскольку связь отсутствовала, то пострадавший не смог вызвать скорую помощь. Поэтому животновод добрался до дома на гужевой повозке. В медицинское учреждение мужчину отвезла его супруга. Мужчину госпитализировали с разрывом селезенки.

Отмечается, что работодатель скрыл этот несчастный случай. За это он был оштрафован.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Кроме этого, работника не обеспечили в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

Сообщается, что в отношении виновных лиц было возбуждено административное производство.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за нарушений приостановлена работа одного из разрезов Кузбасса